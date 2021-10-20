Збірна України з футболу зустрінеться із командою Болгарії в Одесі на стадіоні Чорноморець. Гра відбудеться в межах товариської зустрічі 11 листопада 2021 року.

Стартовий свисток матчу пролунає о 19.30 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Після матчу проти болгарів збірна України проведе заключну зустріч у європейській кваліфікації відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Синьо-жовті 16 листопада зустрінуть із командою Боснії і Герцеговини у Зениці, на місцевому стадіоні Біліно Поле. Початок поєдинку о 21.45.

Ця зустріч стане вирішальною, адже її підсумок визначить подальшу долю підопічних Олександра Петракова у кваліфікації на Мундіаль-2022.

Після восьми зіграних турів збірна України посідає другу сходинку у групі D, маючи в активі 9 очок за сім проведених матчів. Лідером квінтету залишається збірна Франції, яка набрала 12 пунктів у шести матчах.

На третій сходинці розташувалася команда Фінляндії (8 очок, 6 матчів), слідом йдуть Боснія і Герцеговина (7 очок, 6 матчів) та збірна Казахстану (3 очки, 7 матчів).

Фото: УАФ