Огляд іспанської преси після матчу Шахтар – Реал від 19.10.2021

Донецький Шахтар розгромно поступився мадридському Реалу у межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбулася у Києві на НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 0:5.

Факти ICTV зібрали огляд іспанської преси після чергової дуелі гірників та вершкових.

Реал розвіяв сумніви, обігравши Шахтар

Mundo Deportivo

Мадридський Реал без проблем вирішив хід дуелі проти Шахтаря у Києві. Вершкові грали після поразки від Шерифа на Бернабеу і поставили крапку у серії з трьох ігор без перемог. Реал прибрав усі сумніви, що причаїлися у перерві, переконливою перемогою перед Ель-Класіко цієї неділі на Камп Ноу.

Українська команда тривалий час володіла м’ячем, але в неї нічого не виходило – за перший тайм вони жодного разу не пробили по воротах. Реал зробив це 15 разів.

Явна ознака того, що хоча Шахтар намагався і не зміг досягнути мети воріт Куртуа, Реал Мадрид створив можливості. Звісно, хлопцям Анчелотті довелося багато пробивати. Рахунок відкрили на 37-й хвилині після автоголу Кривцова, який намагався відвести м’яча від Бензема. Після 0:1 було досягнуто решти цілей.

На другий тайм Шахтар вийшов більш агресивним, з наміром відігратися, але на 51-й хвилині Вінісіус зробив рахунок 0:2. Українці пішли в контратаку, але на 56-й хвилині м’яч опинився знову у Вінісіуса, який зробив рахунок 0:3, – чудовий гол бразильця, який проявив усі свої технічні якості та свій удар.

Фестиваль галактикос на цьому не завершився. Добивали Родріго та Бензема.

Ривок Мадрида перед Ель Класико

Marca

Реал помітно покращив свою гру після попереднього туру, а також досягнув комфортної перемоги, яка надає йому можливість увійти у фінальну частину з хорошої позиції, а наступним викликом знову стане Шахтар, але на Бернабеу.

Анчелотті від початку зробив ставку на Каземіро, Крооса та Модрича. Це тріо показало, що у них ще є порох у порохівницях. Кожен із них був на видатному рівні, взявши на себе гру із 10-ї хвилини.

Видання майже не зосереджувалося у своїх оглядах на грі Шахтаря, а підносило до вершин своїх зірок та захоплювалося Вінісіусом та Родріго.

Спротив Мадрида, автогол та фестиваль

AS

Три гри без перемог були для Реала тривожними дзвіночкам. На початку зустрічі перевагою володів Шахтар із вісьмома бразильцями. У перші десять хвилин команда Анчелотті двічі турбувала Трубіна після ударів Крооса та Вінісіуса. Третій простріл Бензема – пролетів повз.

Реалу наче здавалося, що гол без страждань сам не прийде. Допоміг Шахтар, футболісти якого не справлялися зі швидкостями та почали втрачати м’яча.

Читайте Шахтар розгромно програв Реалу у Києві

Ця гра не мала нічого спільного з тією, яку Реал показав проти Шерифа, що завершилася стихійною катастрофою. У Києві моменти були дефіцитними у першому таймі, а гру у сонному матчі розбудив кошмарний автогол.

Другий тайм був інакшим. Другий гол був інженерною роботою професіоналів: Бензема підхопив, відправив м’яч на край майданчика для Модріча, він прострілив його у зону карного майданчика, а Вінісіус відправив його у сітку. Третій гол, теж бразильця, “не давав Шахтарю дихати”. Гольова феєрія продемонструвала класичний Реал.

Фото: FC Shakhtar

Джерело: Mundo Deportivo, Marca, AS