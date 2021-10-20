Огляд іспанської преси після матчу Шахтар – Реал від 19.10.2021

Донецький Шахтар розгромно поступився мадридському Реалу у межах третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбулася у Києві на НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 0:5.
Факти ICTV зібрали огляд іспанської преси після чергової дуелі гірників та вершкових.
Реал розвіяв сумніви, обігравши Шахтар
- Mundo Deportivo
Мадридський Реал без проблем вирішив хід дуелі проти Шахтаря у Києві. Вершкові грали після поразки від Шерифа на Бернабеу і поставили крапку у серії з трьох ігор без перемог. Реал прибрав усі сумніви, що причаїлися у перерві, переконливою перемогою перед Ель-Класіко цієї неділі на Камп Ноу.
Українська команда тривалий час володіла м’ячем, але в неї нічого не виходило – за перший тайм вони жодного разу не пробили по воротах. Реал зробив це 15 разів.
Явна ознака того, що хоча Шахтар намагався і не зміг досягнути мети воріт Куртуа, Реал Мадрид створив можливості. Звісно, хлопцям Анчелотті довелося багато пробивати. Рахунок відкрили на 37-й хвилині після автоголу Кривцова, який намагався відвести м’яча від Бензема. Після 0:1 було досягнуто решти цілей.
На другий тайм Шахтар вийшов більш агресивним, з наміром відігратися, але на 51-й хвилині Вінісіус зробив рахунок 0:2. Українці пішли в контратаку, але на 56-й хвилині м’яч опинився знову у Вінісіуса, який зробив рахунок 0:3, – чудовий гол бразильця, який проявив усі свої технічні якості та свій удар.
Фестиваль галактикос на цьому не завершився. Добивали Родріго та Бензема.
Ривок Мадрида перед Ель Класико
- Marca
Реал помітно покращив свою гру після попереднього туру, а також досягнув комфортної перемоги, яка надає йому можливість увійти у фінальну частину з хорошої позиції, а наступним викликом знову стане Шахтар, але на Бернабеу.
Анчелотті від початку зробив ставку на Каземіро, Крооса та Модрича. Це тріо показало, що у них ще є порох у порохівницях. Кожен із них був на видатному рівні, взявши на себе гру із 10-ї хвилини.
Видання майже не зосереджувалося у своїх оглядах на грі Шахтаря, а підносило до вершин своїх зірок та захоплювалося Вінісіусом та Родріго.
Спротив Мадрида, автогол та фестиваль
- AS
Три гри без перемог були для Реала тривожними дзвіночкам. На початку зустрічі перевагою володів Шахтар із вісьмома бразильцями. У перші десять хвилин команда Анчелотті двічі турбувала Трубіна після ударів Крооса та Вінісіуса. Третій простріл Бензема – пролетів повз.
Реалу наче здавалося, що гол без страждань сам не прийде. Допоміг Шахтар, футболісти якого не справлялися зі швидкостями та почали втрачати м’яча.
Ця гра не мала нічого спільного з тією, яку Реал показав проти Шерифа, що завершилася стихійною катастрофою. У Києві моменти були дефіцитними у першому таймі, а гру у сонному матчі розбудив кошмарний автогол.
Другий тайм був інакшим. Другий гол був інженерною роботою професіоналів: Бензема підхопив, відправив м’яч на край майданчика для Модріча, він прострілив його у зону карного майданчика, а Вінісіус відправив його у сітку. Третій гол, теж бразильця, “не давав Шахтарю дихати”. Гольова феєрія продемонструвала класичний Реал.
Фото: FC Shakhtar
Джерело: Mundo Deportivo, Marca, AS