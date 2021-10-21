Україні потрібно активно переймати унікальний досвід Китаю, отриманий під час організації та проведення літніх і зимових Олімпійських ігор 2008 року, а також майбутніх Олімпійських ігор, які пройдуть у лютому 2022 року.

Таку думку висловив Олег Жох, український армрестлер і чинний чемпіон світу з армспорту, на своїй сторінці у Facebook.

– Пекін – перше в історії місто, яке прийняло вогонь як літніх, так і зимових Олімпійських ігор. Скоро кожен житель Землі зможе відчути унікальний спортивний дух Китаю. Оцінити зусилля, які доклала китайська сторона, щоб всі учасники заходу – і олімпійці, і паралімпійці, гості, місцеві жителі – відчували себе під захистом КНР, з усім можливим комфортом, – написав Олег Жох.

За словами спортсмена, Китайська Народна Республіка відбудувала до майбутньої Олімпіади низку нових спортивних об’єктів, а також модернізувала стадіони, зведені до Олімпіади-2008.

– Ще з 2008 року всім запам’ятався Національний критий стадіон, знамените сталеве Пташине гніздо. Національний водний центр – у 2008 році тут проводилися змагання з плавання, стрибків у воду. Через це будівлю прозвали Водний куб. Тепер це Крижаний куб, пристосований під зимові види спорту, – розповів Жох.

Олег Жох додає, що після Олімпіади стадіон будуть постійно перепрофілювати, щоб у людей було місце для занять спортом відповідно до сезону.

Армрестлер підкреслив, що дві пекінські Олімпіади – це події, організація і проведення яких стануть зразком для наслідування як для нашої країни, так і для всього світу.

– Нам всім необхідно вчитися у наших китайських друзів умінню розробляти стратегії розвитку спорту на десятиліття. Я вже не кажу про всі інфраструктурні зелені інновації Олімпіади в Пекіні, які було б непогано якомога ширше впроваджувати на українських стадіонах, а також у транспорті, звичайному житті людей, – заявив Олег Жох.

Фото: Олег Жох

Джерело: Олег Жох