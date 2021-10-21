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Факти / Спорт
Юлія Захарченко |

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

17 жовтня у столичному Freedom Hall відбувся вже сьомий за рахунком турнір з боїв на голих кулаках від промушена Махач.

У сьомому сезоні виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану та запрошений з Чечні МС з боксу, чотириразовий чемпіон та учасник чемпіонату світу з боксу, перший володар чемпіонського пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

Про видовищність турніру свідчать сухі факти. Половина боїв завершилися нокаутом – 13 бійців не змогли продовжити бій та були передані у руки лікарів, які завжди присутні на турнірах Махач.

Були й своєрідні рекорди: найкоротший бій між Анатолієм Бобром Данилюком та Ігорем Сімбою Сімбабою тривав лише 13 секунд, а найдинамічніший, в якому зійшлися Юрій Alex Матвєєв та Андрій Fighter Хохлов, налічував шість нокдаунів.

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

Не обійшлося і без курйозних моментів – в одній із сутичок суддя дістав удар в обличчя під час спроби розняти бійців. Однак сильної травми вдалося уникнути, тож поєдинок продовжився.

У Києві відбувся сьомий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена Махач

Загалом на боях були присутні понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, зокрема вибухотехніків. У зв’язку з карантинними обмеженнями всі охочі потрапити не змогли.

Незабаром для всіх, хто не зміг відвідати сьомий сезон Махач, бої турніру будуть у відкритому доступі на YouTube-каналі промоушена.

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