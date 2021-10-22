21 жовтня ЦСКА Софія зіграла із луганською Зорею в третьому турі Ліги конференцій. Зустріч відбулася в Болгарії на стадіоні Васил Левскі й завершилася з рахунком 0:1 на користь гостей.

У першій половині матчу гравці з ЦСКА Софія демонстрували чудову гру. Футболісти обмінювалися ударами в один-два дотики та контролювали гру.

Уже на сьомій хвилині матчу Янік Вілдсхут із ЦСКА отримав неймовірну передачу, але його удар був доволі невдалим, що не завадило Дмитрові Мацапурі перехопити м’яча.

Спробував пробити по воротах за три хвилини і Георгі Йомов, але м’яч пролетів над поперечиною воріт.

На 16-й хвилині був дуже небезпечний момент для луганської команді, але Дмитро Мацапура виконав неймовірний сейв та врятував ворота від удару Хорді Кайседо.

На 23-й хвилині гравець болгарської команди повторив удар, але м’яч пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

Був у першому таймі небезпечний удар і від Томаса Лама, який спробував забити гол головою, але м’яч пролетів над воротами.

На перерву команди пішли з рахунком 0:0.

Однак уже на 65-й хвилині гравець Зорі Аллах’яр Сайядманеш пробив здалеку і влучив у правий нижній кут воріт, зробивши рахунок 1:о на користь своєї команди.

На 82-й хвилині Бредлі Мазіку, отримавши пас, пробив із меж штрафного майданчика, але його удар заблокували.

За чотири хвилини Юрген Маттей головою пробив просто у воротаря.

Зрештою суддя додав до основного часу п’ять хвилин.

Фото: ФК Зоря