Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2021/22 – становище України після 3-го туру єврокубків

Україна залишається на 11-й сходинці у таблиці коефіцієнтів УЄФА, але скоротила відставання від Росії.

Перемога луганської Зорі над болгарським ЦСКА у третьому турі Ліги конференцій УЄФА принесла у скарбничку України 0,4 бала. Ще два українські клуби програли свої матчі у Лізі чемпіонів: донецький Шахтар розгромно поступився Реалу (0:5) у Києві, а київське Динамо мінімально програло каталонській Барселоні на Камп Ноу (0:1).

Наразі в активі української асоціації 31.000 балів, раніше було 30.600.

Росія перебуває на десятій позиції, маючи 31.682 бали. У третьому турі її представники програли усі три матчі – у Лізі чемпіонів пітерський Зеніт поступився туринському Ювентусу (0:1), а у Лізі Європи московський Спартак зазнав поразки від англійського Лестера (3:4), а Локомотив програв турецькому Галатасараю (0:1).

Потенційно, таку дистанцію можна відіграти за один тиждень. Завдяки перемозі луганської команди Україна збільшила відрив від Сербії, яка є найближчим переслідувачем та має 29.125 балів – країна набрала 0,25 за нічию Црвени Звезди з данським Мідтьюлландом (1:1).

Місце у топ-10 надасть чемпіону країни пряму путівку до групового раунду Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24.

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Фото: ФК Зоря