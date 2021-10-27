Я футболіст і гей: австралієць зробив перший камінґ-аут у професійному футболі

Півзахисник австралійського футбольного клубу Аделаїда Юнайтед Джошуа Кавалло зробив камінґ-аут. Він став першим відкритим геєм серед професійних футболістів, котрі виступають у вищому дивізіоні.

— Я футболіст і гей. Все, що я хочу робити, це грати у футбол і мати однакове ставлення, – сказав 21-річний футболіст у відео, що опубліковане у соціальних мережах Аделаїди Юнайтед.

Кавалло став першим відкритим професійним футболістом-геєм, який виступає у вищому дивізіоні Австралії. Він додав, що йому більше не “соромно” за свою сексуальність.

— Я втомився намагатися виступати якнайкраще і жити цим подвійним життям, це виснажливо, – додав він.

Футболіст зізнався, що він понад шість років приховував свою орієнтацію.

— Будучи закритим футболістом-геєм, мені довелося навчитися маскувати свої почуття, щоб відповідати образу професійного футболіста. Рости геєм і грати у футбол – два світи, що не перетинаються. Я прожив своє життя, вважаючи, що це тема, про яку ніколи не можна говорити.

Протягом своєї кар’єри лише кілька футболістів-чоловіків робили камінґ-аути. Колишній гравець Астон Вілли, Вест Гема та Евертона Томас Хітцльспергер публічно оголосив про свою орієнтацію через рік після того, як завершив грати.

Колишній гравець Лідс Юнайтед Роббі Роджерс у 2013-му зробив камінґ-аут та оголосив про свій відхід зі спорту, а потім повернувся у спорт і приєднався до Лос-Анджелес Гелаксі, з яким виграв Кубок MLS. Він став першим геєм, який виграв великий титул у командних видах спорту в США.

У червні 2020 року колишній гравець Халл Сіті Томас Бітті став першим за 30 років англійським футболістом після Джастіна Фашану, який зізнався у своїй нетрадиційній орієнтації.

А першим колишнім гравцем австралійської А-Ліги, який зробив камінґ-аут у 2019 році, став Енді Бреннан.

Фото: Josh Cavallo