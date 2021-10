Поразка каталонської Барселони від Райо Вальєкано в 11-му турі іспанської Прімери стала останньою краплею для босів блаугранас. Клуб оголосив про відставку з поста головного тренера команди нідерландського фахівця Роналда Кумана.

Після поразки в Ель Класико від Реала керівництво Барси дало Кумано ще один шанс виправити ситуацію, але підопічні Кумана спіткнувся об інший мадридський камінь – Райо Вальєкано.

Єдиний гол Райо у ворота каталонців стався на 30-й хвилині зустрічі після помилки Серхіо Бускетса та Жерара Піке, після чого Фалькао оформив красивий гол рикошетом від стійки.

За 20 хвилин до кінця гри Барса отримала нагоду зрівняти, але Мемфіс Депай не реалізував пенальті. Його удар взяв Столе Дімітрієвскі.

Через три години після гри стало відомо, що рада директорів Барси проведе термінову зустріч, де розгляне відставку Кумана. А ще через 30 хвилин про звільнення нідерландця оголосили офіційно.

Роналд Куман очолив каталонський клуб влітку 2020 року. Заради роботи на Камп Ноу він залишив посаду головного тренера збірної Нідерландів, а Барса виплатила футбольному союзу Нідерландів компенсацію у розмірі €6 млн.

Тепер Барселона буде змушена сама виплатити компенсацію Кумана за дострокове розірвання угоди. За інформацією іспанського видання AS, відставка обійдеться Барсі у €12 млн. Для блаугранас це солідні гроші, адже клуб перебуває на межі фінансового краху. Але, з іншого боку, далі нікуди було тягнути, адже команда тиняється на дев’ятому місці у турнірній таблиці Прімери, а в Лізі чемпіонів має лише одну перемогу над Динамо Київ (1:0) на Камп Ноу.

За інформацією El Chiringuito TV, головним фаворитом у тренерське крісло Барселони є легенда клубу Хаві Ернандес. Нині 41-річний іспанець очолює катарський клуб Аль-Садд.

Хаві працює тренером цього катарського клубу ще з травня 2019 року. Через три місяці своєї роботи у ньому він виграв перший трофей – Кубок шейха Яссіма. У січні 2020 року іспанець разом із Аль-Саддом виграв Кубок спадкового принца Катару.

