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Людмила Богданова |

Ломаченко – Коммі: стала відома дата і місце бою

Василий Ломаченко

Стала відома дата наступного бою українського боксера, колишнього чемпіона світу у трьох категоріях, Василя Ломаченка (15-2, 11 КО). Він зустрінеться з Річардом Коммі (30-3, 27 КО) з Гани у суботу, 11 грудня.

Поєдинок Ломаченко-Коммі пройде у спортивному комплексі Madison Square Garden у Нью-Йорку. Про це повідомила компанія Top Rank – організатор бою.

Цей бій стане другим для Ломаченка цього року. У червні він здобув перемогу технічним нокаутом над японським боксером  Масайоші Накатані.

Раніше Ломаченко заявляв, що хоче провести матч-реванш з Теофімо Лопесом.

Що відомо про Річарда Коммі

Річарду Коммі 34 роки, він родом з Гани. Коммі виступає у легкій ваговій категорії. Всього на його рахунку 33 бої, у яких він програвав лише тричі.

У 2019 році боксер отримав титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Останній бій Коммі провів ще в лютому 2021 року. Тоді він зустрівся з Джексоном Марінесом з Домінікани. У результаті Коммі здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.

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Фото: Getty Images

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