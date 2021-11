Ломаченко – Коммі: стала відома дата і місце бою

Стала відома дата наступного бою українського боксера, колишнього чемпіона світу у трьох категоріях, Василя Ломаченка (15-2, 11 КО). Він зустрінеться з Річардом Коммі (30-3, 27 КО) з Гани у суботу, 11 грудня.

Поєдинок Ломаченко-Коммі пройде у спортивному комплексі Madison Square Garden у Нью-Йорку. Про це повідомила компанія Top Rank – організатор бою.

Цей бій стане другим для Ломаченка цього року. У червні він здобув перемогу технічним нокаутом над японським боксером Масайоші Накатані.

Раніше Ломаченко заявляв, що хоче провести матч-реванш з Теофімо Лопесом.

Three-weight kingpin @VasylLomachenko is coming back to NYC against @RichardCommey in a 12-Round Lightweight showdown at @TheGarden.#LomaCommey | DECEMBER 11 | ESPN pic.twitter.com/vcvjMb1ICx

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 1, 2021