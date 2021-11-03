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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Остання надія на медаль: 19-річний українець Захарєєв вийшов до півфіналу ЧС з боксу

Юрій Захарєєв

19-річний український боксер Юрій Захарєєв переміг у чвертьфіналі чемпіонату світу з боксу, що відбувається у сербському Белграді.

Українець у ваговій категорії до 71 кг роздільним рішенням суддів 3:2 (30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 28:29) здолав представника Казахстану Асланбека Шимбергенова.

До фінального, третього, раунду у протистоянні боксерів була нічия, але у вирішальній трихвилинці Захарєєв виглядав свіжіше та активно йшов вперед.

Вихід до півфіналу чемпіонату світу забезпечив українцю щонайменше бронзову медаль та $25 тис. призових. Далі на українця чекає зустріч із азербайджанським боксером Сарханом Алієвим.

У перших двох боях українець легко переміг Махмуда Саїда із Сомалі та британця Мохаммеда Акбара.

У 13-ти вагових категоріях Юрій – єдиний український спортсмен, котрий зміг дійти до півфіналу.

У квітні Захарєєв став переможцем молодіжного чемпіонату світу з боксу, який відбувався у польському Кельці. У фінальному поєдинку за золото він здолав росіянина Чеєраву Ашалаєва.

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