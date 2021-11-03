В Англії кинули за ґрати футбольного фаната, який під час фінального матчу Євро-2020 на стадіоні Вемблі зняв 18-секундне відео для Facebook, у якому вжив расистські образи на адресу трьох гравців збірної Англії після фіналу Євро-2020.

52-річного Джонатона Беста засудили до десяти тижнів позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив магістратський суд Віллесдена.

Під час своєї трансляції чоловік ображав трьох темношкірих гравців Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо та Букайо Сака, які не забили у серії післяматчевих пенальті у фінальному матчі Євро-2020 проти збірної Італії.

Раніше Бест визнав себе винним у висловлювання з непристойним або вкрай образливим змістом.

Відео потрапило до поліції після того, як про нього повідомив один із користувачів Facebook.

— Коли більшість нації пишалася тим, що команда Трьох левів досягла свого першого фіналу за понад 50 років, Джонатон Бест перейшов у Facebook, щоб передати шквал расистських висловів щодо трьох гравців, які не забили пенальті, – сказала представниця Королівської прокурорської служби Елейн Казінс.

У Королівській прокурорській службі додали, що подібні злочини на ґрунті ненависті мають величезний вплив на гравців та їхнє психічне здоров’я і у відомстві дуже серйозно ставляться до подібних правопорушень.

Після програного Італії фінального матчу під час Євро-2020 Рашфорд, Сака та Санчо стали об’єктом расистських образ. Таку реакцію засудили тренер збірної Англії Гарет Саутгейт, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та УЄФА.

У Манчестері обурені фанати зіпсували мурал із зображенням Маркуса Рашфорда. На ньому написали образливі вислови, які пізніше прикрили чорною плівкою, на якій з’явилися стікери зі словами підтримки гравця збірної Англії