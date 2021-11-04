За підсумками матчів четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 визначилися перші володарі путівок до весняної частини плей-оф турніру.

Місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів наразі забезпечили чотири футбольних клуби: туринський Ювентус, мюнхенська Баварія, нідерландський Аякс та англійський Ліверпуль.

Усі чотири команди у стартових чотирьох турах змогли набрати максимальну кількість очок – 12.

У вівторок Баварія розгромила у Мюнхені португальську Бенфіку з рахунком 5:2, а Ювентус у рідних стінах здолав пітерський Зеніт 4:2.

Після матчів середи компанію їм склали: Аякс, який переміг на виїзді дортмундську Боруссію з рахунком 3:1, а також Ліверпуль – мерсисайдці на Енфілді взяли гору над мадридським Атлетіко (2:0).

Таким чином підопічні Юргена Клоппа не лише двічі поспіль обіграли команду Дієго Сімеоне, а й помстилися матрацникам за виліт із плей-оф ЛЧ у 2020-му.

Українські команди київське Динамо та донецький Шахтар після чотирьох турів посідають останні сходинки у своїх квартетах. Обидві команди зазнали поразок у матчах четвертого туру проти каталонської Барселони та мадридського Реала.

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