19-річний український боксер Юрій Захарєєв вийшов до фіналу чемпіонату світу з боксу і побореться за золото.

4 листопада у півфіналі вагової категорії до 71 кг спортсмен здолав суперника з Азербайджану Сейхана Алієва.

Бій українця та азербайджанця тривав усі три раунди. Усі п’ятеро суддів одностайно визнали переможцем Юрія Захарєєва.

Медаль, яку гарантував собі Юрій Захарєєв 4 листопада, стане першою для представника України на цьому чемпіонаті світу з боксу. Раніше ніхто з українців не проходив до півфіналу.

За золото у фіналі чемпіонату світу з боксу, що відбудеться в сербському Белграді, Захарєєв боротиметься із російським спортсменом Вадимом Мусаєвим.

У квітні Захарєєв став переможцем молодіжного чемпіонату світу з боксу, який відбувався у польському Кельці. У фінальному поєдинку за золото він здолав росіянина Чеєраву Ашалаєва.

Фото: Федерація боксу України