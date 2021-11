Андрій Шевченко очолить команду Серії А Дженоа в Італії – ЗМІ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко продовжить свою кар’єру в Італії – незабаром він має очолити команду Серії А Дженоа.

Про це вже написали кілька джерел, серед яких, видання La Gazzetta dello Sport та журналіст Ніколо Скіра.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021