Андрій Шевченко очолить команду Серії А Дженоа в Італії – ЗМІ

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко продовжить свою кар’єру в Італії – незабаром він має очолити команду Серії А Дженоа.

Про це вже написали кілька джерел, серед яких, видання La Gazzetta dello Sport та журналіст Ніколо Скіра.

– Переговори тренера та італійського клубу перебувають на фінальній стадії, а про призначення буде оголошено вже найближчим часом, – зазначив Скіра.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (€1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021

За його словами, Шевченко має підписати контракт до кінця сезону 2022/23 року з опцією продовження ще на сезон.

Контракт українського тренера передбачатиме зарплатню в €1,8 млн на рік, а також бонуси.

У тренерський штаб Шевченка увійдуть два його колишні помічники по збірній Україні – Андреа Мальдера та Мауро Тассотті.

Ініціаторами призначення українця стали нові власники Дженоа.

У 2021 році клуб придбала американська інвестиційна компанія 777 Partners, засновник якої Джош Вондер пообіцяв вболівальникам побудувати новий стадіон та вивести команду на лідерські позиції у чемпіонаті Італії.

У 2016 році Шевченко був призначений головним тренером збірної України. За його каденції жовто-сині показали неймовірно успішну гру.

Зокрема, команді вдалося перемогти чинних чемпіонів Європи – збірну Португалії – в рамках відбору на Євро-2020, завдяки чому українцям вдалося кваліфікуватися на турнір з першого місця в групі.

Джерело: La Gazzetta dello Sport