19-річний Юрій Захарєєв на чемпіонаті світу з боксу у Белграді виборов золото та став наймолодшим чемпіоном світу в історії України. Тепер в аматорському боксі Україна має сімох чемпіонів світу.

Напередодні спортсмен повернувся до України із медаллю та поділився емоціями від перемоги.

— Емоції зашкалюють, їх словами не передати. Я перший, хто зміг у такому віці поїхати та перемогти. Все ще трішки не відчувається, але з часом я це усвідомлю.

Захарєєв розповів, що найважчим бій на Мундіалі був проти казахського боксера.

— Казах був вищий за мене, був непередбачуваним і важко було його прочитати.

Свою перемогу боксер присвятив мамі. Він розповів, що мама на нього вже зачекалася та підтримувала його у всьому.

Захарєєв зізнався, що поки у профі переходити не планує, попри підвищену увагу з боку промоутерів, а у майбутніх планах – участь в Олімпійських іграх.

Цікаво, що вперше медалі були виготовлені із чистого золота 136,59 грамів.

На чемпіонаті світу у фінальному поєдинку Захарєєв переміг Вадима Мусаєва із Росії. Ця медаль стала єдиною для українських боксерів на Мундіалі-2021 у Белграді.