Ми з Маліновським перегорнули цю сторінку: Петраков про ситуацію у збірній

Збірна України з футболу у листопаді проведе заключні матчі у 2021 році. Спершу на синьо-жовтих чекає товариський поєдинок із командою Болгарії, а 16 жовтня збірна зустрінеться у вирішальному поєдинку групового етапу до чемпіонату світу з футболу проти команди Боснії і Герцеговини.

Збірники вже прибули до розташування команди, а виконувач обов’язків головного тренера Олександр Петраков поспілкувався із журналістами.

— Всі хлопці зібралися, всі здорові, розпочинаємо збір. Скільки буде замін у матчі з Болгарією? Шість, бо це контрольна гра. Не буде ніякої значної ротації, бо ми готуємося до гри року з Боснією, – сказав він.

Петраков зазначив, що розбіжності з одним із лідерів збірної хавбеком італійської Аталанти Русланом Маліновським у минулому.

— Ми з Русланом перегорнули цю сторінку. Все, – резюмував фахівець.

Тренер також розповів, чому викликав до збірної Дениса Гармаша, який у футболці національної команди востаннє виходив на поле ще у жовтні 2017 року.

— Гармаш добре виступає в чемпіонаті України, забиває, тому я його викликав у збірну. Я його знаю з юнацьких років, він може закрити багато позицій. Не вважаю, що це якийсь резонансний виклик. Він дуже добре грає в Динамо, забиває, заслужена людина. Це дуже досвідчений український футболіст, який мені подобається. Чим він комусь не подобається? Поняття не маю.

Щодо того, хто з голкіперів займе місце у воротах Петраков зазначив, що ухвалюватиме рішення він, але спершу порадиться із тренером воротарів В’ячеславом Кернозенком.