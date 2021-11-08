У першому епізоді сьомого сезону Махач, який відбувся 17 жовтня в Київському Freedom Hall, трапилася справжня сенсація в світі єдиноборств.

У четвертому бою епізоду зійшлися два українських бійці-кандидат у майстри спорту з боксу Ігор “Сімба” Симбаба з Кіровограда і майстер спорту з тайського боксу Анатолій “Бобер” Данилюк з Одеси.

Поєдинок Сімби і Бобра закінчився практично моментально – вже на другій секунді бою Бобер блискавичним ударом з права відправив Сімбу в глибокий нокаут.

Така швидка перемога Анатолія Данилюка може цілком позмагатися за звання найшвидшого нокауту в єдиноборствах. У 2020 році в Майамі (США) під час турніру Bare Knuckles Fighting Championship 14 боєць Улі Діаз переміг свого суперника Донелея Бенедетто за три секунди.

Всього, за словами організаторів, в сьомому сезоні Махача виступили 26 пар бійців з усієї України, а також бійці з Казахстану і запрошений з Чечні майстер спорту з боксу, 4-разовий чемпіон і учасник чемпіонату світу з боксу, Перший володар чемпіонського поясу Hardcore Fighting Championship Абубакар Kross Сулейманов.

Всього на боях були присутні понад 500 осіб, а порядок забезпечували понад 100 бійців охорони, включаючи відомчу і вибухотехніків. У зв’язку з карантинними обмеженнями всі бажаючі потрапити не змогли.

Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming і Sportbank.

Відео сьомого сезону вже доступно на Youtube – його вже подивилися більш ніж 250 тис. разів.