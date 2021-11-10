Збірна України зустрінеться із командою Болгарії у межах товариського матчу. Гра відбудеться 11 листопада в Одесі на стадіоні Чорноморець.

Початок матчу о 19.30 за київським часом.

Де дивитися Україна – Болгарія?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 11 листопада об 23.20 на каналі ТРК Україна. А також 12 листопада на каналі Футбол 2 та об 11.25 і 19.20 на Футбол 1.

Це буде шоста товариська зустріч команд в історії. Тричі перевага була на боці синьо-жовтих, ще дві гри завершилися нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у листопаді 2012 року у Болгарії. Той матч завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0.

У відборі до ЧС-2022 збірна Болгарії у групі С наразі посідає третю сходинку, маючи в активі вісім очок за сім матчів. Лідерство у квінтеті за командою Італії (14), яка провела шість ігор.

Збірна України у групі D має дев’ять очок у семи матчах і посідає друге місце. Випереджає синьо-жовтих Франція (12), у якої шість матчів в активі. Третьою йде команда Фінляндії (8), яка провела також шість поєдинків.

Фото: УАФ