Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Теофімо Лопес заявив, що йому не цікавий реванш з українцем Василем Ломаченком.

За словами американця, кар’єра 33-річного боксера з України близька до фіналу.

— Ломаченко перебуває на шляху назад, він уже вибув із боротьби. Це нова ера, нове покоління. Ми всі йдемо вперед. Це життєвий цикл. Завжди все має покращуватися та змінюватися. Будуть нові бійці, коли я теж піду. З’явиться новий хлопчина, новий боєць. І це буде мій син. Тільки він перевершить мене. Він продовжувач нашого з батьком роду, – сказав Лопес.

Водночас, американець зауважив, що якби він знову бився з Ломаченком, то весь світ побачив би, що його навички вийшли на новий рівень. Саме тому він так прагне, щоб наступним суперником став 28-річний австралійський боксер Джордж Камбосос.

У лютому цього року Теофімо Лопес у відеозверненні подякував українцям за підтримку у бою з Ломаченком. Американець у своєму зверненні сказав українською мовою: Слава Україні! та додав Viva Ukraine!

У жовтні 2020 року Теофімо Лопес переміг Василя Ломаченка у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі одноголосним рішенням суддів — 112:116, 109:119, 111:117. Поразка вартувала українцю трьох поясів.

Джерело: Top Rank Boxing

Фото: Teofimo Lopez