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Шевченко розповів, чому вирішив очолити Дженоа та назвав завдання на сезон

Марія Степанюк редактор стрічки
Андрій Шевченко

Італійський футбольний клуб Дженоа представив нового головного тренера команди Андрія Шевченка. Український фахівець вже провів перше тренування із командою, а напередодні дав першу прес-конференцію у новому статусі.

Колишній наставник збірної України розповів, чому прийняв пропозицію генуезького клубу та розповів про найближчі плани команди.

— Це дуже важливий момент у моїй тренерській кар’єрі. Хочу подякувати власнику клубу Джошу Вондеру та Дженоа за те, що повернули мене до Італії — країни, з якою у мене особливий зв’язок. Головна мета для нас просто зараз – залишитись у Серії А. Дженоа – найстаріший клуб Італії, а це дещо означає. Я сподіваюся залишитись тут надовго, – сказав Шевченко.

Він додав, що власник клубу Джош Вондер пообіцяв йому підсилення у зимове міжсезоння, адже команді необхідні нові гравці.

— Нам потрібно піднятися на місце у таблиці, де ми зможемо спокійно дихати, не нервувати. Це зараз найголовніше.

Шевченко розповів, що вже спілкувався з гравцями команди і відчув, що “вони хочуть покращити ситуацію”.

— У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна із причин, чому я тут, – резюмував фахівець.

Андрій Шевченко дебютує біля керма Дженоа 21 листопада у матчі Серії А проти римської Роми, яку очолює колишній наставник Шевченка у лондонському Челсі Жозе Моурінью.

До тренерського штабу українця у Дженоа увійшли Мауро Тасотті, Андреа Адзалін, Сімон Бономі, Валеріо Фьорі та Луїджі Ночентіні.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії після 12 турів грифони посідають 17 місце.

7 листопада стало відомо, що Шевченко очолив Дженоа. Контракт клубу з українцем розрахований до 30 червня 2024 року.

Фото: Genoa CFC

Джерело: Genoa CFC

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