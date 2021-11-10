Італійський футбольний клуб Дженоа представив нового головного тренера команди Андрія Шевченка. Український фахівець вже провів перше тренування із командою, а напередодні дав першу прес-конференцію у новому статусі.

Колишній наставник збірної України розповів, чому прийняв пропозицію генуезького клубу та розповів про найближчі плани команди.

— Це дуже важливий момент у моїй тренерській кар’єрі. Хочу подякувати власнику клубу Джошу Вондеру та Дженоа за те, що повернули мене до Італії — країни, з якою у мене особливий зв’язок. Головна мета для нас просто зараз – залишитись у Серії А. Дженоа – найстаріший клуб Італії, а це дещо означає. Я сподіваюся залишитись тут надовго, – сказав Шевченко.

Він додав, що власник клубу Джош Вондер пообіцяв йому підсилення у зимове міжсезоння, адже команді необхідні нові гравці.

— Нам потрібно піднятися на місце у таблиці, де ми зможемо спокійно дихати, не нервувати. Це зараз найголовніше.

Шевченко розповів, що вже спілкувався з гравцями команди і відчув, що “вони хочуть покращити ситуацію”.

— У Дженоа – велика історія, у Генуї – велике серце. Це одна із причин, чому я тут, – резюмував фахівець.

Андрій Шевченко дебютує біля керма Дженоа 21 листопада у матчі Серії А проти римської Роми, яку очолює колишній наставник Шевченка у лондонському Челсі Жозе Моурінью.

До тренерського штабу українця у Дженоа увійшли Мауро Тасотті, Андреа Адзалін, Сімон Бономі, Валеріо Фьорі та Луїджі Ночентіні.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії після 12 турів грифони посідають 17 місце.

7 листопада стало відомо, що Шевченко очолив Дженоа. Контракт клубу з українцем розрахований до 30 червня 2024 року.

Фото: Genoa CFC

Джерело: Genoa CFC