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Спортсменам платитимуть президентські стипендії: яка сума та хто їх отримає

Марія Степанюк редактор стрічки
Беленюк і Світоліна

Призерам Олімпійських ігор та їхнім тренерам призначать стипендії президента України. Відповідний указ Володимира Зеленського затвердив Кабінет міністрів України.

Окрім олімпійських призерів стипендії призначать переможцям та призерам чемпіонатів світу та Європи, молодим спортсменам та їхнім тренерам.

За перше місце на Олімпіаді спортсмен отримає стипендію у розмірі 16 прожиткових мінімумів, за друге – 15 та за третє – 14.

Сума стипендій іншим спортсменам та їхнім тренерам варіюється від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.

Наприкінці вересня уряд затвердив грошові винагороди спортсменам, які посіли 4-6-те місця на літніх Олімпійських Іграх-2020 у Токіо. Державну грошову винагороду отримають 25 українських олімпійців та їхні наставники.

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У Токіо олімпійська збірна України посіла 44-те місце у медальному заліку, завоювавши одну золоту медаль, шість срібних нагород та дванадцять бронзових.

У неофіційному медальному заліку за кількістю нагород Україна у топ-20, а саме на 16-й позиції.

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