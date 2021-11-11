Український боксер Василь Ломаченко в ніч з 11 на 12 грудня проведе другий бій за рік проти ганця Річарда Коммі.

Вечір боксу відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Шанувальники боксу в Україні зможуть подивитися цей бій на платформі MEGOGO, яка має ексклюзивні права на цей бій.

Перегляд бою Ломаченко – Коммі зможуть подивитися власники підписки Оптимальна+Спорт (вартість 199 грн на місяць) та Максимальна (299 грн/місяць).

Орієнтовно поєдинок розпочнеться 12 грудня не раніше 4.00 за київським часом.

Коммі стане другим суперником українця, який зустрічався з Лопесом і програв йому. До цього був японець Масайоші Накатані. У червні Ломаченко здобув над японцем перемогу технічним нокаутом.

Після поразки від Теофімо Лопеса та втрати трьох поясів українець не раз заявляв, що хоче реваншу з американцем. Втім Лопес не поспішає давати згоду, а напередодні заявив, що Ломаченко як суперник йому більше не цікавий, адже кар’єра Василя йде на спад.