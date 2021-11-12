Повинні були забити 5-6 голів: Степаненко прокоментував нічию з болгарами

11 листопада Україна зіграла в нічию зі збірної Болгарії, матч закінчився з рахунком 1:1. Напівзахисник збірної Тарас Степаненко прокоментував результат гри.

На його думку, синьо-жовті мали виграти, забивши чотири-п’ять або навіть шість голів.

– Взагалі в одну хвіртку, повинні були вигравати у чотири-п’ять голів, навіть шість, можливо. Бувають такі матчі, коли ти постійно атакуєш, пропускаєш контратаку, а потім не можеш забити. Сьогодні був такий матч, – сказав Степаненко.

За словами Степаненка, “м’яч просто не хотів залітати у ворота”, але до команди щодо гри претензій немає.

Напівзахисник також розповів, що дуже задоволений забитим голом. Він поділився, що одеський стадіон Чорноморець фартовий для збірної та для нього особисто.

– Мені приємно, але хотілося б забити в офіційних матчах, бо я відрізнявся лише у товариських. Але дуже приємно, хороший гол, ще й із правої ноги – я дуже задоволений.

Товариський матч Україна – Болгарія відбувся 11 листопада на стадіоні Чорноморець, що в Одесі. Українці завдали 36 ударів по воротах суперників і забили три голи з офсайда.

Однак першими рахунок відкрили болгари – у першому таймі забив Радослав Кірілов. Синьо-жовті відповіли уже в другому таймі – м’яч забив Тарас Степаненко.

У підсумку матч закінчився з рахунком 1:1. Детальний огляд матчу Україна – Болгарія дивіться у матеріалі.

Джерело: Головна команда