Французька поліція заарештувала футболістку збірної Франції та ПСЖ Амінату Діалло за звинуваченнями в організованому нападі на партнерку по команді Хейру Хамрауї.

Інцидент стався ввечері 4 листопада, коли Хамрауї у компані інших гравців ПСЖ, серед яких була й Діалло, поверталися з вечірки в ресторані неподалік від Булонського лісу. До машини, за кермом якої була Діалло, підбігли невідомі у масках, відкрили двері та витягнули Хейру із салону.

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Видання L’Equipe стверджує, що нападники били футболістку арматурою по ногах, а потім втекли з місця нападу. Постраждалу госпіталізували до шпиталю, де їй наклали шви на ноги.

Організатором замовного нападу на футболістку ПСЖ виявилася її одноклубниця Аміната Діалло. Вона підмовила двох чоловіків травмувати Хамрауї, щоб та не змогла вийти на поле.

Діалло позбулася конкурентки та посіла її місце у складі на матч з мадридським Реалом у межах жіночої Ліги чемпіонів, що відбувся 9 листопада. Підозрювана провела на полі 87 хвилин та не відзначилася результативними діями.

Парі Сен-Жермен опублікував заявку, в якій підтвердив, що Амінату Діалло заарештувала поліція Версаля за звинуваченнями в організації нападу на одну з одноклубниць, але парижани не уточнили ім’я постраждалої.

У клубі додали, що після нападу вони вжили “усіх необхідних заходів для забезпечення здоров’я, благополуччя та безпеки всього жіночого колективу”.

— Парі Сен-Жермен співпрацює з поліцією Версаля, щоб з’ясувати факти. Клуб уважно стежить за ходом розгляду справи та вивчатиме, які дії слід вжити, – йдеться у повідомленні.

Після звістки про те, що Діалло замовила свою одноклубницю, її акаунт атакували вболівальники, котрі написали тисячі розгіваних коментарів під її останньою публікацією.

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31-річна Хейра Хамрауї виступає на позиції півзахисника та захищає кольори збірної Франції. У 2016-му вона покинула ПСЖ та виступала за Ліон та Барселону. У липні 2021 року футболістка повернулася в паризький клуб, але голами поки ще не відзначилася.

Амінаті Діалло – 26 років, вона теж захищає кольори збірної Франції. У структурі ПСЖ футболістка із 2016 року, але останні два роки була в оренді в ФК Юта Роялс та мадридському Атлетіко.

У чемпіонаті Франції серед жіночих команд ПСЖ після семи матчів йде на другому місці, маючи в активі 21 очко та поступаючись лише за додатковими показниками ФК Олімпік Ліон.

Джерело: L’Equipe, PSG