Збірна України з футболу потрапить на чемпіонат світу-2022, якщо в матчі проти Боснії і Герцеговини в Зеніці 16 листопада гратиме так само, як і 11 листопада проти команди з Болгарії.

Такий прогноз озвучив в. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков на післяматчевій прес-конференції.

Попри те, що в товариському матчі 11 листопада українській команді не вдалось здобути перемогу, наставник задоволений грою та кожним футболістом, який вийшов у стартовому складі чи на заміну.

– Я не маю претензій до підопічних. А щодо пропущеного м’яча, то таке трапляється в футболі, – говорить Олександр Петраков.

Не вдалося забити ще один гол, на переконання в. о. головного тренера, тому, що забракло технічної майстерності.

– Я на удачу ніколи не нарікаю. Її треба заслужити. Отже, я її не заслужив. Можливо, заслужу в матчі з Боснією і Герцеговиною. Тоді буду щасливою людиною, – додає наставник збірної України.

11 листопада в товариському матчі проти збірної Болгарії на стадіоні Чорноморець в Одесі українці завдали 36 ударів по воротах суперників і забили три голи з офсайда. Та, незважаючи на це, зустріч завершилася нічиєю 1:1.

12 листопада об 11.00 збірна вилітає до Києва, де увечері проведе тренування двома групами на стадіоні навчально-тренувального комплексу ім. В. Баннікова.

Увечері 13 листопада та вранці 14 листопада команда матиме тренування на НСК Олімпійський.

Виліт до Боснії запланований на 18.00 14 листопада.

Заключний матч відбору до чемпіонату світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини відбудеться в Зеніці 16 листопада.

Джерело: УАФ

Фото: УАФ