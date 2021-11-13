Збірна України у вівторок, 16 листопада, проведе восьмий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні Біліно Полє у Зеніці зіграють проти збірної Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх золотих лілій оцінюють в 2.95. Нічийний результат зустрічі — 3.50.

На те, що українці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.89, а на підопічних Івайло Петева — 2.15. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 10.00.

Це буде друга гра команд в історії. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору до ЧС-2022. Гра завершилася з рахунком 1:1. За українців відзначився Андрій Ярмоленко, а за гостей забивав Аріель Ахмедходжич.

У межах підготовки до завершального матчу відбору збірна України зустрічалася з Болгарією. Синьо-жовті завдали 36 ударів по воротах суперника та тричі забили з положення поза грою, але у підсумку зіграли внічию.

Фото: УАФ