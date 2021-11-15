Збірна України у вівторок, 16 листопада, проведе восьмий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні Біліно Полє у Зеніці зіграють проти збірної Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

Прогноз на матч Боснія і Герцеговина – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.77. Успіх золотих лілій оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

На те, що українці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.57, а на підопічних Івайло Петева — 2.75. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 10.50.

Матч довірили судити іспанській бригаді арбітрів на чолі з Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Луїс Мунуер ​​Монтеро.

Арбітр VAR – Рікарде де Бургос, йому асистуватиме Гільєрмо Куадра Фернандес.

Це буде друга гра команд в історії. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору до ЧС-2022. Гра завершилася з рахунком 1:1. За українців відзначився Андрій Ярмоленко, а за гостей забивав Аріель Ахмедходжич.

У межах підготовки до завершального матчу відбору збірна України зустрічалася з Болгарією. Синьо-жовті завдали 36 ударів по воротах суперника та тричі забили з положення поза грою, але у підсумку зіграли внічию.

Фото: УАФ