Йде агресія з боку РФ: Абраменко уточнив свою позицію та підтримав українських воїнів

Олімпійський чемпіон зимових Ігор-2018 Олександр Абраменко заявив, “деякі моменти” його нещодавнього інтерв’ю “перекрутили”.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі Військового телебачення України.

— Був здивований, коли побачив статтю в інтернеті. Деякі моменти були перекручені, виставлені не так, як я вважаю. Звичайно, я розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни, – сказав Абраменко.

На його думку, “журналісти висвітлили все так, ніби він не розуміє, що відбувається”.

— Я розумію, що все, що я міг би сказати, може бути неправильно сприйнято та використано Росією у пропагандистських цілях, – зауважив він.

Насамкінець Абраменко подякував всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію, а також побажав їм сили та терпінням і всім повернутися живими.

У листопаді вийшло інтерв’ю з Олександром Абраменко, в якому він висловився щодо російської агресії на сході України та війни на Донбасі.

Тоді він сказав, що “ситуація неоднозначна”, а на запитання, що Росія розв’язала війну на сході України та окупувала Крим відповів, що “це усе сплановано”.

Джерело: Військове телебачення України