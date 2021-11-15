Йорданські футболістки поступилися жіночій збірній Ірану у матчі відбіркового турніру Кубка Азії. Збірна Ірану обіграла суперниць у серії пенальті з рахунком 0:0 (пен. 4:2) та здобула пряму путівку до фінальної частини розіграшу Кубка Азії-2022.

Пізніше Футбольна асоціація Йорданії, президентом якої є син короля Йорданії Алі бін аль-Хусейн, а також один із віце-президентів ФІФА звернулися до Азійської футбольної конфедерації (АФК) з проханням перевірити стать однією із футболісток іранської збірної.

— З урахуванням доказів, наданих Федерації футболу Йорданії, та важливості турніру ми просимо Азіатську футбольну конфедерацію ініціювати відкрите розслідування, яке проведе група незалежних медичних експертів. Потрібно з’ясувати, чи має право цей гравець та інші члени команди виступати з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має історію гендерних проблем і допінгу, — йдеться у листі, який аль-Хусейн опублікував у Twitter.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

Ім’я гравця, стать якого поставили під сумнів у Йорданії, не розголошується, але Іран швидко відреагував на звинувачення.

Марьям Ірандуст, яка очолює жіночу збірну Ірану, сказала, що скарга Йорданії до АФК була “нагодою не змиритися з поразкою”. Вона сказала, що всі футболістки збірної були ретельно обстежені медичним персоналом на гормони та тестостерон.

Джерело: Daily Sabah