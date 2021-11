Йорданські футболістки поступилися жіночій збірній Ірану у матчі відбіркового турніру Кубка Азії. Збірна Ірану обіграла суперниць у серії пенальті з рахунком 0:0 (пен. 4:2) та здобула пряму путівку до фінальної частини розіграшу Кубка Азії-2022.

Пізніше Футбольна асоціація Йорданії, президентом якої є син короля Йорданії Алі бін аль-Хусейн, а також один із віце-президентів ФІФА звернулися до Азійської футбольної конфедерації (АФК) з проханням перевірити стать однією із футболісток іранської збірної.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021