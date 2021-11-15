Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков під час прес-конференції перед матчем відбору до чемпіонату світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини розповів, що не стежитиме за перебігом матчу Фінляндія – Франція, а також не говоритиме футболістам нічого про це.

Він зазначив, що наявність у Боснії та Герцеговини багатьох молодих футболістів у складі ще не означає, що синьо-жовтим буде легше.

— Не знаю, чи буде нам легше тепер. Те, що у суперника, можливо, вийдуть молоді, нам буде важче. Ті хлопці захочуть показати себе, щоб їх побачили та запросили. Тож нам буде важко, – сказав тренер.

Петраков наголосив, що у складі збірної України всі футболісти здорові та отримали негативні тести.

Щодо частих нічийних рахунків у збірній тренер висловив надію, що у Зеніці ця тенденція зміниться.

— Я тільки прийняв команду. Можливо, не щастить. Можливо, я ще не заслужив своєї вдачі. Можливо, завтра щось буде, – зазначив Петраков.

Разом із Петраковим поспілкуватися з журналістами прийшов хавбек Аталанти Руслан Маліновський. Футболіст розповів, що атмосфера у роздягальні збірної завжди панує чудова.

— Ми зіграли непогану гру з Болгарією. У цьому матчі була важлива сама картинка. Те, що не забили – у футболі буває таке. Ми добре пресингували, контролювали м’яч, через фланги добре атакували. Багато моментів було. Навіть, програючи у рахунку, ми продовжували атакувати. Це була товариська гра, але ми розуміємо, що завтрашня гра буде для нас найважливіша, – сказав Руслан.

Він додав, що у матчі з боснійцями збірну влаштує лише перемога, адже команда боротиметься за плей-оф.

У матчі з Боснією і Герцеговиною збірну України дійсно влаштує лише перемога – нічия або поразка автоматично викине синьо-жовтих з боротьби за путівку на ЧС-2022 до Катару.

Факти ICTV розповідали про те, що потрібно Україні для виходу у плей-оф, формат стикових матчів та учасників відбіркового раунду.