Аналітична компанія Gracenote оцінила шанси збірної України вийти до стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Команді Олександра Петракова дають 23% ймовірності того, що вона посяде друге місце у групі D. Шанси збірної Фінляндії вийти у плей-оф оцінюють у 77%.

– UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today. D

2nd place: Finland 77%, Ukraine 23% E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32% G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12% — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021

Суомі перед заключним матчем групового етапу відбору йдуть другими у групі після Франції – у них 11 очок, тоді як у синьо-жовтих – 9 пунктів та третя сходинка.

16 листопада Україна на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія вдома прийме команду Франції. Обидва матчі розпочнуться о 21.45 за київським часом.

Для виходу у плей-оф збірній Україні потрібно обов’язково перемагати у Зеніці і сподіватися, що фіни не обіграють французів. За певних показників, українців може влаштувати нічия у паралельному матчі.

Факти ICTV розповідали про те, що потрібно Україні для виходу у плей-оф, формат стикових матчів та учасників відбіркового раунду.