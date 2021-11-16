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Аналітики оцінили шанси збірної України вийти у плей-оф відбору на ЧС-2022

Марія Степанюк редактор стрічки
Збірна України

Аналітична компанія Gracenote оцінила шанси збірної України вийти до стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Команді Олександра Петракова дають 23% ймовірності того, що вона посяде друге місце у групі D. Шанси збірної Фінляндії вийти у плей-оф оцінюють у 77%.

Суомі перед заключним матчем групового етапу відбору йдуть другими у групі після Франції – у них 11 очок, тоді як у синьо-жовтих – 9 пунктів та третя сходинка.

16 листопада Україна на виїзді зіграє з Боснією і Герцеговиною, а Фінляндія вдома прийме команду Франції. Обидва матчі розпочнуться о 21.45 за київським часом.

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Для виходу у плей-оф збірній Україні потрібно обов’язково перемагати у Зеніці і сподіватися, що фіни не обіграють французів. За певних показників, українців може влаштувати нічия у паралельному матчі.

Факти ICTV розповідали про те, що потрібно Україні для виходу у плей-оф, формат стикових матчів та учасників відбіркового раунду.

Фото: УАФ

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