Аналітична компанія Gracenote оцінила шанси збірної України вийти до стадії плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Команді Олександра Петракова дають 23% ймовірності того, що вона посяде друге місце у групі D. Шанси збірної Фінляндії вийти у плей-оф оцінюють у 77%.

– UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today.

D

2nd place: Finland 77%, Ukraine 23%

E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32%

G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12%

— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021