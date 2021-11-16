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Марія Степанюк |
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

Команда Боснії і Герцеговини та збірна України зустрінуться 16 листопада на стадіоні Біліно Полє у Зеніці у межах десятого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Це буде друга гра команд в історії. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору на Мундіаль.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.69. Успіх золотих лілій оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Зустріч у Зеніці довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Луїс Мунуера ​​Монтеро.

Арбітр VAR – Рікарде де Бургос, йому асистуватиме Гільєрмо Куадра Фернандес.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.

З початку З кінця
Пряма трансляція
21:01 - 16 листопада

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав команду та побажав синньо-жовтим перемоги у матчі.

— Вперед до перемоги! Вболіваємо за нашу збірну, – написав фахівець.

 

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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20:25 - 16 листопада
Склад України

Бущан, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Маліновський, Зінченко, Соболь, Ярмоленко, Циганков, Яремчук.

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв.

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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

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20:22 - 16 листопада
Склад Боснії і Герцеговини

Васіль, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прчіч, Хаджіахметович, Гояк, Стеванович, Демірович, Менало.

Запасні: Зількич, Йовічич, Кодро, Круніч, Налич, Пірич, Превляк, Санічанін, Цімірот, Чівич, Чіпетич, Шехич.

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