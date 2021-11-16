Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022
Команда Боснії і Герцеговини та збірна України зустрінуться 16 листопада на стадіоні Біліно Полє у Зеніці у межах десятого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Це буде друга гра команд в історії. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору на Мундіаль.
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.69. Успіх золотих лілій оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.00.
Зустріч у Зеніці довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Луїс Мунуера Монтеро.
Арбітр VAR – Рікарде де Бургос, йому асистуватиме Гільєрмо Куадра Фернандес.
Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.