Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022

Команда Боснії і Герцеговини та збірна України зустрінуться 16 листопада на стадіоні Біліно Полє у Зеніці у межах десятого туру відбору європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Це буде друга гра команд в історії. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору на Мундіаль.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.69. Успіх золотих лілій оцінюють в 5.20. Нічийний результат зустрічі — 4.00.

Зустріч у Зеніці довірили іспанській бригаді арбітрів на чолі із Антоніо Матео Лаосом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Пау Норберт Себраїн Девіс и Роберто Діас Перес дель Паломар. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Хосе Луїс Мунуера ​​Монтеро.

Арбітр VAR – Рікарде де Бургос, йому асистуватиме Гільєрмо Куадра Фернандес.

Текстова онлайн-трансляція матчу Боснія і Герцеговина — Україна розпочнеться ближче до стартового свистка, який має пролунати о 21.45.