Збірна України зустрінеться із командою Боснії і Герцеговини у межах матчу відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться 16 листопада у Зеніці на стадіоні Біліно Полє.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Де дивитися матч Боснія і Герцеговина — Україна?

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути об 11.25 на каналі Футбол 1 та о 19.25 на Футбол 2.

Це буде друга зустріч команд в офіційних матчах. Вперше Україна з Боснією і Герцеговиною зустрілися місяць тому у Львові у межах відбору до ЧС-2022. Гра завершилася з рахунком 1:1.

У турнірній таблиці групи D європейської кваліфікації лідером є збірна Франції (15), друга сходинка у Фінляндії (11), Україна замикає трійку, маючи в активі 9 очок, а Боснія і Герцеговина (7) – четверта.

У межах підготовки до завершального матчу відбору збірна України зустрічалася з Болгарією. Синьо-жовті завдали 36 ударів по воротах суперника та тричі забили з положення поза грою, але у підсумку зіграли внічию.

Фото: УАФ