Збірна України зустрічалася із Боснією і Герцеговиною у заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбулася у Зеніці на стадіоні Біліно Полє і завершилася перемогою синьо-жовтих з рахунком 2:0.

Перший момент у матчі створили синьо-жовті після того, як Руслан Маліновський відібрав м’яч у Саньїна Прчіча і пробив здалеку, але м’яч розминувся зі стійкою воріт.

Через тотальну перевагу гостей у володінні м’ячем господарі зрідка у стартові хвилини доходили до воріт суперника, балом правили підопічні Олександра Петракова. Так, ще одним моментом відзначився Олександр Зінченко, пробивши низом здалеку, але трохи не влучив.

Потім пристрілювалися по воротах боснійців Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, а відповіддю став удар Ермедіна Деміровича з льоту після навісу – м’яч дивом не влучив у сітку воріт.

Перший тайм завершився неймовірним сейвом голкіпера українців Георгія Бущана, який у стрибку на лінії воріт парирував удар Денніса Гаджикадунич. Цей сейв залишив гостей поля у грі.

Після перерви хороший момент був у Яремчука – Роман отримав пас від Маліновського, але Аріель Ахмедходжич у підкаті вибив його на кутовий.

Українці відкрили рахунок у матчі завдяки Олександру Зінченку, який підхопив м’яча та розстріляв ворота Ніколи Васіля з близької відстані. Після забитого голу Маліновський спробував подвоїти рахунок ударом низом, але м’яч пролетів повз ворота.

Хід зустрічі могли змінити боснійці після красивого удару Превляка бісиклетою, але Бущан знову був на висоті. А потім свіженький Артем Довбик, який вийшов на заміну, вибіг на побачення з голкіпером та пробив у нижній кут. VAR підтвердив взяття воріт – 0:2!

За десять хвилин до кінця гри дублем міг відзначитися Довбик, але форвард Дніпра-1, обігравши захисника та голкіпера не зумів пройти ще одного оборонця.

Таким чином 2:0 за Україною, яка вийшла до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022, адже у паралельному матчі Франція з рахунком 2:0 обіграла Фінляндію у Гельсінкі та посунула суомі з другої позиції.

Склади команд

Боснія і Герцеговина : Васіль, Ахмедходжич, Хаджікадунич, Ковачевич, Сушич, Прчіч (Круніч, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цімірот, 64), Стеванович, Демірович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

: Васіль, Ахмедходжич, Хаджікадунич, Ковачевич, Сушич, Прчіч (Круніч, 64), Хаджиахметович (Налич, 71), Гояк (Цімірот, 64), Стеванович, Демірович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71). Україна: Бущан, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Маліновський (Сидорчук, 81), Зінченко, Соболь (Шапаренко, 64), Ярмоленко (Караваєв, 81), Циганков (Довбик, 79), Яремчук (Зубков, 75).

Бущан, Забарний, Степаненко, Матвієнко, Тимчик, Маліновський (Сидорчук, 81), Зінченко, Соболь (Шапаренко, 64), Ярмоленко (Караваєв, 81), Циганков (Довбик, 79), Яремчук (Зубков, 75). Голи: Зінченко, 59 Довбик, 79

У турнірній таблиці групи D Франція посіла першу сходинку, набравши 18 очок, Україна (12) – друга, Фінляндія (11) фінішувала третьою, далі йдуть Боснія і Герцеговина (7) та Казахстан (3).

Також Факти ICTV провели текстову онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина – Україна, де зібрали усі найгостріші моменти зустрічі.