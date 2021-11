Збірна Алжиру приймала вдома команду Буркіна-Фасо у межах матчу африканського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Безпосередньо перед матчем на стадіоні Мустафа Чакер у Бліді стався трохи сюрреалістичний епізод. Господарі поля звинуватили суперників у використанні чорної магії задля перемоги.

Щоб “зняти” так зване прокляття алжирці запросили екзорциста.

Про такий досить дивний інцидент перед матчем відбору на Мундіаль розповів журналіст Валід Зіані.

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an “exorcist” (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG

— Walid Ziani (@bylka613_) November 16, 2021