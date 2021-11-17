Збірна Алжиру приймала вдома команду Буркіна-Фасо у межах матчу африканського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Безпосередньо перед матчем на стадіоні Мустафа Чакер у Бліді стався трохи сюрреалістичний епізод. Господарі поля звинуватили суперників у використанні чорної магії задля перемоги.

Щоб “зняти” так зване прокляття алжирці запросили екзорциста.

Про такий досить дивний інцидент перед матчем відбору на Мундіаль розповів журналіст Валід Зіані.

— 2021 рік. Алжир звинуватив Буркіна-Фасо у виконанні чорної магії на полі на стадіоні Мустафа Чакер в Бліді. Алжир привіз екзорциста, щоб зняти чари. Ласкаво просимо до Африки, – написав він.

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an “exorcist” (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG — Walid Ziani (@bylka613_) November 16, 2021

Невідомо, кому слід завдячувати – зусиллям чорних магів з Буркіна-Фасо чи екзорцистам із Алжиру, але команди розійшлися результативною нічиєю 2:2.

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Після шести зіграних матчів квартету A збірна Алжиру йде на першому місці, маючи в активі 13 очок, команда Буркіна-Фасо (12) – друга.

Відзначимо, що за збірну Алжиру грають футболісти топ-клубів, зокрема: Ріяд Марез із Манчестер Сіті, Ісмаель Беннасер із Мілану, Айсса Манді із Вільярреала, Рамі Бенсебаїні із Боруссії Менхенгладбах. Представники Буркіна-Фасо захищають кольори леверкузенського Баєра (Едмон Тапсоба) та французького Труа (Ісса Каборе).