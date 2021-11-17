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Алжир звинуватив Буркіна-Фасо у чорній магії перед матчем і привів екзорциста

Марія Степанюк редактор стрічки
Алжир - Буркіна-Фасо

Збірна Алжиру приймала вдома команду Буркіна-Фасо у межах матчу африканського кваліфікаційного відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Безпосередньо перед матчем на стадіоні Мустафа Чакер у Бліді стався трохи сюрреалістичний епізод. Господарі поля звинуватили суперників у використанні чорної магії задля перемоги.

Щоб “зняти” так зване прокляття алжирці запросили екзорциста.

Про такий досить дивний інцидент перед матчем відбору на Мундіаль розповів журналіст Валід Зіані.

— 2021 рік. Алжир звинуватив Буркіна-Фасо у виконанні чорної магії на полі на стадіоні Мустафа Чакер в Бліді. Алжир привіз екзорциста, щоб зняти чари. Ласкаво просимо до Африки, – написав він.

Невідомо, кому слід завдячувати – зусиллям чорних магів з Буркіна-Фасо чи екзорцистам із Алжиру, але команди розійшлися результативною нічиєю 2:2.

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Після шести зіграних матчів квартету A збірна Алжиру йде на першому місці, маючи в активі 13 очок, команда Буркіна-Фасо (12) – друга.

Відзначимо, що за збірну Алжиру грають футболісти топ-клубів, зокрема: Ріяд Марез із Манчестер Сіті, Ісмаель Беннасер із Мілану, Айсса Манді із Вільярреала, Рамі Бенсебаїні із Боруссії Менхенгладбах. Представники Буркіна-Фасо захищають кольори леверкузенського Баєра (Едмон Тапсоба) та французького Труа (Ісса Каборе).

Фото: Getty Images

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