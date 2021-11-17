В. о. головного тренера національної збірної України Олександр Петраков жартує, що після матчу із Боснією і Герцоговиною 16 листопада постарів років на п’ять.

– Але, як кажуть, я вже адаптувався. Ще не повністю, але майже, – говорить головний наставник української збірної.

За його словами, разом із командою вдалося зробити чимало.

– Попереду на нас чекає плей-оф, буде непросто. Але хто б із суперників нам не попався, у нас є мета – поїхати до Катару! – сказав після перемоги збірної Олександр Петраков.

Головний тренер збірної України радіє перемозі команди та вітає з виходом доплей-оф гравців, тренерський штаб та всю Україну.

– Вітаю всіх уболівальників України. Нехай погуляють сьогодні! – тішиться Петраков.

16 листопада збірна України перемогла команду Боснії і Герцеговини в заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022 і вийшла до плей-оф.

На 58-й хвилині рахунок відкрив Олександр Зінченко. Автором другого голу став Артем Довбик.

У турнірній таблиці групи D Франція посіла першу сходинку, набравши 18 очок. Україна фінішувала із 12 очками на другій позиції.

Джерело: ТК Футбол

Фото: УАФ