Збірна України з футболу зустрілася з командою Боснії та Герцеговини у заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022. Поєдинок між спортсменами у Зеніці завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 2:0.
Вболівальники зривали горлянки, коли наші спортсмени забивали вирішальні голи під час матчу. Користувачі мережі підтримали українських футболістів та побажали їм успіху на шляху до ЧС-2022.
– Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф, – написав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.
Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф! #Україна ????????????????????????
— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021
– Таааааак! Перемога! 0:2! Ми виходимо до плеф-офф! Я вірив у це! Браво, Україно! Чудово спрацювали! Усі молодці. І мерсі, Франціє. Наші фани – неймовірно-божевільні.
ТААААААК ????????????
ПЕРЕМОГА !!! 0:2 !!!
МИ ВИХОДИМО ДО ПЛЕЙ-ОФФ !!!!
Я ВІРИВ У ЦЕ ✊????????????
БРАВО, УКРАЇНО ????????????????????????
ЗАМІНИЛИ СПРАЦЮВАЛИ.
УСІ МОЛОДЦІ !
І МЕРСІ, ФРАНЦІЄ ????????
НАШИ ФАНИ – НЕЙМОВІРНО-БОЖЕВІЛЬНІ !#Боснія ???????? #Україна ???????? #Bosnia ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022 pic.twitter.com/e4iKBkS7K5
— Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) November 16, 2021
– Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя в атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні!
Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя у атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні! pic.twitter.com/GyMwQgzGuD
— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 16, 2021
– Дякую збірній України за ще одну можливість зібратися в майбутньому з друзями, щоб напитися, – пожартували користувачі мережі.
Дякую збірній України за ще одну можливість зібратись в майбутньому з друзями, щоб напитись.????????
— Nariman Aliev (@narik_aliev) November 16, 2021
– Браво, перемога! Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину, пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Вітаємо і пишаємося, – зазначили у НОК України.
????⚽️????Браво, ПЕРЕМОГА!!!
Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину і пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
???????? Боснія і Герцеговина 0️⃣:2️⃣ Україна ????????
Вітаємо і пишаємося!????????????????????????#МиЗбірна #КС2022#КС2022_Кваліфікація pic.twitter.com/UkkQ228A3U
— НОК України (@OlympicUA) November 16, 2021
– Україна виходить до плей-офф ЧС-2022! Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів, – написали вболівальники.
???????????????????????? Україна виходить до плей-офф ЧС-2022!
Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів!
— vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021
Стали відомі всі можливі суперники України у стикових матчах. У фіналі чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі зіграють 13 європейських збірних.
Фото: УАФ