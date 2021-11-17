Збірна України з футболу зустрілася з командою Боснії та Герцеговини у заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022. Поєдинок між спортсменами у Зеніці завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 2:0.

Вболівальники зривали горлянки, коли наші спортсмени забивали вирішальні голи під час матчу. Користувачі мережі підтримали українських футболістів та побажали їм успіху на шляху до ЧС-2022.

– Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф, – написав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф! #Україна ???????????????????????? — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021

– Таааааак! Перемога! 0:2! Ми виходимо до плеф-офф! Я вірив у це! Браво, Україно! Чудово спрацювали! Усі молодці. І мерсі, Франціє. Наші фани – неймовірно-божевільні.

– Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя в атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні!

Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя у атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні! pic.twitter.com/GyMwQgzGuD — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) November 16, 2021

– Дякую збірній України за ще одну можливість зібратися в майбутньому з друзями, щоб напитися, – пожартували користувачі мережі.

Дякую збірній України за ще одну можливість зібратись в майбутньому з друзями, щоб напитись.???????? — Nariman Aliev (@narik_aliev) November 16, 2021

– Браво, перемога! Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину, пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Вітаємо і пишаємося, – зазначили у НОК України.

????⚽️????Браво, ПЕРЕМОГА!!! Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину і пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. ???????? Боснія і Герцеговина 0️⃣:2️⃣ Україна ???????? Вітаємо і пишаємося!????????????????????????#МиЗбірна #КС2022#КС2022_Кваліфікація pic.twitter.com/UkkQ228A3U — НОК України (@OlympicUA) November 16, 2021

– Україна виходить до плей-офф ЧС-2022! Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів, – написали вболівальники.

???????????????????????? Україна виходить до плей-офф ЧС-2022! Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів! — vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021

Стали відомі всі можливі суперники України у стикових матчах. У фіналі чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі зіграють 13 європейських збірних.

Фото: УАФ