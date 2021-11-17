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Шукали щастя в атаці: як відреагувала мережа на вихід України до плей-оф відбору на ЧС-2022

Юля Захарченко редакторка стрічки
Боснія і Герцеговина - Україна

Збірна України з футболу зустрілася з командою Боснії та Герцеговини у заключному матчі відбору до чемпіонату світу-2022. Поєдинок між спортсменами у Зеніці завершився перемогою синьо-жовтих з рахунком 2:0.

Вболівальники зривали горлянки, коли наші спортсмени забивали вирішальні голи під час матчу. Користувачі мережі підтримали українських футболістів та побажали їм успіху на шляху до ЧС-2022.

– Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф, – написав лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

– Таааааак! Перемога! 0:2! Ми виходимо до плеф-офф! Я вірив у це! Браво, Україно! Чудово спрацювали! Усі молодці. І мерсі, Франціє. Наші фани – неймовірно-божевільні.

– Браво, Україна! Браво Петраков! Хлопці шукали щастя в атаці! І знайшли! Тепер плей-офф! Слава Україні!

– Дякую збірній України за ще одну можливість зібратися в майбутньому з друзями, щоб напитися, – пожартували користувачі мережі.

– Браво, перемога! Національна збірна України з футболу перемогла Боснію і Герцеговину, пробилася у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Вітаємо і пишаємося, – зазначили у НОК України.

– Україна виходить до плей-офф ЧС-2022! Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів, – написали вболівальники.

Стали відомі всі можливі суперники України у стикових матчах. У фіналі чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі зіграють 13 європейських збірних.

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Фото: УАФ

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