Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 з тенісу Еліна Світоліна розповіла, що 2021 рік був найважчим у її спортивній кар’єрі.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю рубрики 33 на 3 програми Ранок у великому місті на ICTV.

— Розраховувала, що вже виграю Grand Slam, але цього не сталось і були великі програші. Але медаль на Олімпіаді, я вважаю, закрила всі питання.

Вона розповіла, що відмовилася від пропозиції змінити громадянство. За це їй пропонували чималу суму.

— Було 5-6 різних країн, котрі пропонували. Я українка і я не бачу себе в тому, щоб представляти іншу країну чи менталітет.

Тенісистка додала, що за один рік виступів їй пропонували $700-800 тис.

А на нижчих рівнях їй навіть пропонували злити матч. Вона відверто назвала суму – $200-300 тис.

27-річна спортсменка зізналася, що трішки забобонна, адже виходить на корт з лівої ноги. А також розповіла, що до 30 років планує виграти турнір серії Grand Slam.

Нещодавно в іншому інтерв’ю Світоліна висловила думку, чому в Україні немає престижних тенісних турнірів. На думку спортсменки, – це дуже дорогі проекти, на фінансування яких наші спонсори не готові виділяти кошти.