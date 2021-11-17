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Танцював навіть Петраков: відео з роздягальні України після виходу у плей-оф відбору

Марія Степанюк редактор стрічки
танці у роздягальні України

Футболісти збірної України влаштували танці у роздягальні на стадіоні Біліно Полє у Зеніці після перемоги над Боснією та Герцеговиною, яка гарантувала їм вихід у стикові матчі відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Після фінального свистка на полі синьо-жовті більш-менш стримано реагували – вони подякували вболівальникам за підтримку та зробили пам’ятний знімок. А саме святкування перенесли у підтрибунне приміщення.

Виконувач обов’язків головного тренера Олександр Петраков привітав команду та обійняв гравців. На відео видно, як він щось сказав Віктору Циганкову.

Запалювали ж у роздягальні Тарас Степаненко, Руслан Маліновський та Олександр Зубков. Пританцьовував навіть трохи 64-річний Петраков.

Завдяки перемозі України над Боснією та Герцеговиною у заключному турі групового етапу відбору на Мундіаль синьо-жовті продовжать боротьбу за путівки у Катар у стикових матчах.

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Підопічні Петракова посіли друге місце у групі D, поступившись Франції, яка напряму вийшла на ЧС. Жеребкування матчів плей-оф відбудеться 26 листопада, а півфінали та фінал стикових матчів заплановані на березень 2022 року.

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