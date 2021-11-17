У фіналі чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі зіграють 13 європейських збірних.

Десять команд вже завоювали прямі путівки на Мундіаль, посівши перші місця у своїх групах. В Катар точно поїдуть: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще 12 збірних змагатимуться за три місця у європейській квоті.

Разом із синьо-жовтими шанс поборотися за квиток-учасника ЧС у Катарі отримали такі команди: Італія, Польща, Португалія, Росія, Уельс, Швеція, Шотландія, Північна Македонія, Туреччина, а також Австрія і Чехія – обидві кваліфікувалися як переможці своїх груп у Лізі націй.

Під час жеребкування стикових матчів команди розділять на сіяних та несіяних. Сама процедура відбудеться 26 листопада.

Україна набрала 12 очок на стадії групового етапу і потрапить до несіяних команд.

Сіяні: Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс.

Португалія, Шотландія, Італія, Росія, Швеція, Уельс. Несіяні: Польща, Північна Македонія, Туреччина, Україна, Австрія, Чехія.

Синьо-жовті точно не зіграють зі збірною Росії, адже УЄФА розведе команди. За форматом стикових матчів, спершу сіяні зіграють проти несіяних, а потім переможці пар між собою.

Півфінали плей-оф ЧС-2022 відбудуться 24 березня 2022 року, а фінали – 29 березня 2022 року. Безпосередньо фінальна стадія Мундіалю у Катарі запланована на період з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

У заключному матчі групового етапу Україна обіграла Боснію і Герцеговину у Зеніці з рахунком 2:0, а у паралельному матчі Фінляндія у Гельсінкі поступилася Франції з таким же рахунком – 0:2.