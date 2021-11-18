Виконком Української асоціації футболу під час засідання 17 листопада одноголосно затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України.

Обіймати посаду він буде до завершення чемпіонату світу з футболу в Катарі – до 30 грудня 2022 року.

За згодою сторін цей термін можуть продовжити до циклу відбору та фінальної частини Євро-2024 – до 30 липня 2024 року.

– Олександру Петракову ми в ніч із 16 на 17 серпня довірили прийняти збірну в дуже важкий період кваліфікації, коли в активі в неї було три очки після трьох матчів. А рівно за три місяці ми можемо підбити перші підсумки його роботи – збірна виборола право на виступ у плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022, – заявив під час засідання президент Української асоціації футболу, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко.

Президент УАФ нагадав, що за час, поки Олександр Петраков виконував обов’язки головного тренера, команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами — збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини.

Що відомо про Олександра Петракова

Олександр Петраков – український футболіст, а також заслужений тренер України та заслужений працівник фізичної культури й спорту України.

Із 17 серпня до 17 листопада 2021 року виконував обов’язки головного тренера збірної України.

Дебютував як головний тренер збірної 1 вересня, коли Україна зіграла проти команди Казахстану у відборі на чемпіонат світу-2022. Матч тоді завершився з рахунком 2:2.

У 2021 році збірна України під його керівництвом зіграла сім матчів, у відбірковому турнірі на ЧС-2022 – п’ять матчів.

Те, що Олександра Петракова хочуть призначити офіційно головним тренером збірної України президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив уночі 18 листопада після того, як у вирішальному матчі групового етапу відбору до чемпіонату світу-2022 збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 та отримала шанс поборотися за участь у чемпіонаті на стадії плей-оф.

Джерело: УАФ

Фото: Павло Кубанов