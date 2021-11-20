Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян провів поєдинок із панамським професійним боксером Луїсом Консепсьйоном. Український спортсмен вп’яте захистив свій титул.

Бій розпочалася жваво – українець зустрів атаку панамця шикарним лівим боковим. Далакян чекав на помилку боксера, переважно охоплюючи його контратаками.

У другому раунді перевага нашого спортсмена відчулася сильніше. Далакян ловив суперника зустрічними ударами, а потім двічі поспіль влучив лівими боковими ударами на зустріч.

Третій та четвертий раунди були не дуже вдалими для обох спортсменів. Консепсьйон зловив потужного стусана, а Далакян отримав декілька влучних ударів, на які відповів двійкою.

П’ятий раунд розпочався дуже потужно. Далакян тричі влучив у панамця, проте спортсмен продовжував тиснути фізично на українця. Врешті професійний боксер не витримав та двічі відправив Консепсьйона в нокдаун.

Після потужної атаки панамець ще не встиг оговтатися та під час серії ударів не зміг відповісти українцю, пропустивши декілька з них.

Сьомий та восьмий раунди були небезпечними для обох спортсменів, хоча перевага була на боці Далакяна. Здалося, що спортсмен з Панами так і не прийшов до тями.

Дев’ятий раунд українець розпочав шаленими атаками – панамець впав на ринг. Рефері зупинив поєдинок під шквал атак Далакяна. Боксер захистив свій чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі.