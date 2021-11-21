Ребров не планує працювати в Аль-Айні: чекає на пропозиції від збірної України

Головний тренер клубу з Об’єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн Сергій Ребров не планує продовжувати співпрацю зі своєю командою.

Український фахівець має намір залишити Аль-Айн улітку 2022 року після того, як закінчиться поточний розіграш чемпіонату ОАЕ.

Повідомляється, що українець поанує знайти новий клуб для подальшого продовження кар’єри.

Контракт Реброва з Аль-Айном розрахований до літа 2022 року, після чого коуч зможе змінити місце роботи. Він уже мав кілька пропозицій, проте екс-тренер київського Динамо та Ференцвароша поки не розпочинав жодних перемовин.

Крім того, Ребров неодноразово висловлював бажання очолити збірну України, головним тренером якої нещодавно було призначено Олександра Петракова.