Шевченко поступився Ромі у дебютному матчі на чолі Дженоа

Римська Рома взяла гору над Дженоа у матчі 13-го туру італійської Серії А. Зустріч відбулася у Генуї на стадіоні Луїджи Ферраріс та завершилася з рахунком 2:0 на користь команди гостей.

Це була перша гра у Дженоа для екс-очільника збірної України з футболу Андрія Шевченка на посаді головного тренера.

Рахунок у матчі на 82-й хвилині відкрив ганський футболіст Фелікс Афена-Гьян, який вийшов на заміну. У цьому взятті воріт йому асистував екс-гравець Шахтаря та Манчестер Юнайтед Генріх Мхітарян. У компенсований арбітром час Афена-Гьян зумів оформити дубль.

За цей матч підопічні Шевченка завдали лише одного удару по воротах вовків, тоді як команда португальця Жозе Моурінью 19 разів пробила по воротах господарів.

Після 13 турів Дженоа має у своєму активі 9 очок та 18-ту сходинку у турнірній таблиці, Рома ж набрала 22 пункти та піднялася на п’яту позицію.

У наступному турі, який відбудеться 28 листопада, Дженоа на виїзді зіграє проти Удінезе, а Рома вдома прийме Торіно.

7 листопада стало відомо, що Шевченко очолив Дженоа. Контракт клубу з українцем розрахований до 30 червня 2024 року.

Фото: Genoa CFC