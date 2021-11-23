Марадону поховали без серця: аргентинський журналіст назвав причину

Аргентинський журналіст, письменник та лікар Нельсон Кастро у своїй книзі Здоров’я Дієго: справжня історія (La salud de Diego: la verdadera historia) розповів шокуючі подробиці після смерті легенди світового футболу Дієго Марадони.

Кастро стверджує, що тіло футболіста після смерті поховали без серця.

— Група радикальних футбольних фанатів клубу Хімнасія Ла-Плата (остання команда Марадони, – Ред.) хотіла витягти серце Дієго після того, як його поховають. Але цього не сталося, оскільки про це дізналися і попередньо витягли серце. Також це зробили, щоб вивчити орган, зрозуміти причини смерті, – розповів він.

В інтерв’ю El Trece Кастро розповів, що серце Марадони було не схоже на звичайні серця інших людей.

— Воно важило 500 грамів, це дуже багато, зазвичай серце важить 300 грамів. Попри те, що у спортсменів зазвичай цей орган більший, ніж у інших, тут причина також і в серцевій недостатності, – розповів Кастро в інтерв’ю El Trece.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Смерть настала в результаті гострого набряку легень, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

Після його смерті в Аргентині оголосили триденну жалобу. Церемонія прощання з футболістом відбувалася у резиденції президента Аргентини в Рожевому палаці. Попрощатися з Марадоною прийшли сотні тисяч людей.

Легенду футболу поховали на приватному кладовищі Bella Vista, неподалік від Буенос-Айреса, поруч із його батьками.