25 листопада луганська Зоря зіграла з італійською Ромою в п’ятому турі Ліги конференцій. Зустріч відбулася в Римі на Стадіо Олімпіко й завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.

Від самого початку гравці Роми пішли в атаку, але удар Теммі Абрахама прийшовся вище воріт.

Далі Ловро Цвек пробив у кут воріт, але голкіпер Роми Руй Патрісіу врятував команду.

Однак вже на 15-й хвилині Карлес Перес поцілив із близької дистанції й зробив рахунок 1:0 на користь своєї команди.

Із кута штрафного майданчика в лівий кут воріт вдарив згодом і Ніколо Дзаньоло, однак Дмитро Мацапура виконав чудовий сейв.

Але на 33-й хвилині удар у ту ж частину воріт від Ніколо Дзаньоло голкіпер зловити не зміг і рахунок став 2:0 на користь італійців.

Зоря взяла м’яч під контроль – робила багато коротких пасів та невеликих комбінацій. Але до перерви змінити хід гри їм не вдалося.

Від початку другого тайму гравці Роми довго не запрягали. На 46-й хвилині Теммі Абрахам, отримавши пас від Ніколо Дзаньоло, поцілив у порожні ворота луганської команди – 3:0.

На 75-й хвилині Теммі Абрахам, дотягнувшись до м’яча, що летів після відскоку, спрямував м’яча в сітку і зробив рахунок 4:0.

Таким чином після п’яти турів Зоря має у своєму активі шість очок і посідає третю сходинку.

Рома набрала 10 і забезпечила собі участь у плей-оф Ліги Європи, як і норвезький Буде-Глімт.