Українська 19-річна тенісистка Дар’я Снігур (№183 WTA) здобула чемпіонський титул на 100-тисячнику ITF в ОАЕ.

Це другий титул спортсменки у 2021 році

У фіналі 19-річна українка обійшла Крістіну Кучову (№174 WTA) зі Словаччини.

Завдяки цій перемозі наступного тижня Снігур уперше увійде до топ-150 рейтингу WTA.

Поєдинок на корті тривав 55 хвилин.

У першому сеті Дар’я зробила три брейки, віддавши Крістіні один гейм на своїй подачі – 6:3.

А у другій партії Снігур обійшла тенисистку зі Словаччини шансів – 6:0.

У лютому 2021-го Дар’я перемогла в турнірі у Франції. А у вересні вона програла у фіналі турніру в португальському Сантарені. Всього для Снігур це шостий професійний титул ITF у кар’єрі.

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Китайська тенісистка Пен Шуай вперше вийшла на зв’язок після того, як зникла із публічного простору на початку листопада.

Спортсменка поспілкувалася через відеозв’язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом. До їхньої розмови приєдналися голова комісії спортсменів МОК Емма Терхо.

Фото: btu.org.ua