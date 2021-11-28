Блохін назвав власних фаворитів у боротьбі за Золотий м’яч

Золотий м’яч у 2021 році має отримати нападник мюнхенської Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовскі.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram висловив екс-тренер збірної України та київського Динамо Олег Блохін, який і сам є володарем Золотого м’яча-1975.

За його словами, на премію також можуть претендувати форварди ПСЖ Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, а також вінгери Кріштіану Роналду та Мохаммед Салах, які виступають за Манчестер Юнайтед та Ліверпуль відповідно.

– Гідних кандидатів завжди кілька. Мене багато хто питає, чи закінчилася епоха Мессі та Роналду у боротьбі за головну нагороду року? Ви знаєте, кожна епоха колись закінчиться. З’являться нові футболісти, зірки. Але я все ж таки вважаю, що 2021 рік – це ще не кінець їхнього зіркового часу. Усі дізнаємось у понеділок, – заявив Блохін.

Він також наголосив, що саме поляк більше за інших претендентів заслужив Золотий м’яч.

Екс-форвард київського Динамо також висловив сподівання, що нагорода дістанеться футболістові, який протягом року демонстрував найкращу якість гри.

Джерело: Instagram Олега Блохіна

Фото: Instagram Олега Блохіна