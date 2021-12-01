У France Football припустили, що Левандовскі можуть вручити Золотий м’яч-2020

Після визначення лауреата Золотого м’яча-2021 вже два дні не вщухають розмови та критика на адресу організаторів премії авторитетного журналу France Football.

Чимало світових футбольних фахівців вважають, що нагорода мала дістатися форварду мюнхенської Баварії Роберту Левандовскі, а не гравцю ПСЖ Ліонелю Мессі.

Головний редактор видання France Football Паскаль Ферре припустив ймовірність, що поляк все ж може отримати нагороду, адже у 2020-му через пандемію вручення призу скасували. Тоді саме Левандовскі був беззаперечним фаворитом.

— Ми можемо подумати про це (вручення Золотого м’яча-2020 Левандовскі, – Ред.), але маємо поважати історію Золотого м’яча, побудовану на голосуванні. Ми не можемо бути впевнені, що Левандовскі виграв би Золотий м’яч минулого року. Голосування не було. Але минулого року Левандовський мав би чудові шанси, – сказав він.

З тим, що Левандовські мав отримати Золотий м’яч, згоден навіть Мессі. Отримавши нагороду в понеділок, аргентинець звернувся до свого головного конкурента:

— Ти заслужив свій Золотий м’яч. Усі погодяться, що ти мав би взяти нагороду минулого року, – сказав він.

Щоб отримати Золотий м’яч за 2021-й, Левандовські не вистачило трішки. Він програв Мессі лише 33 голоси. Сам Ферре зізнався, що віддав перевагу саме Роберту.

— Голосування за Золотий м’яч ґрунтується на демократичній системі. Журі зі 170 осіб обрало Мессі. Я не голосував за нього. Я проголосував за Левандовські, але вважаю, що Мессі теж заслужив Золотий м’яч, — сказав головний редактор France Football.

Цікаво, що раніше нагороду Золотий м’яч ніколи не вручали заднім числом. Якщо це все ж таки трапиться, France Football фактично визнає помилку щодо скасування премії у 2020-му.

У сезоні-2019/20 Роберт Левандовскі відзначився 55 голами та віддав 13 асистів у 47 матчах. Він став найкращим бомбардиром Бундесліги та Ліги чемпіонів. Разом із мюнхенською Баварією здобув такі трофеї: чемпіонату Німеччини, Кубка та Суперкубка Німеччини, Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА та клубного чемпіонату світу.

Джерело: Watson