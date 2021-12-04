Проти російських спортсменів відкрито 492 справи щодо допінгу – WADA

Антидопінгові організації на основі вилучених із московської лабораторії проб та бази даних LIMS (Laboratory Information Management System – система управління лабораторною інформацією) продовжують розслідувати та розглядати 492 справи.

У Всесвітній антидопінговій агенції (WADA) заявили, що раніше вилучені матеріали стали підставою для відкриття 793 справ, до яких причетний 751 російський спортсмен.

Розслідування тривають у 465 справах, які ведуть відповідні антидопінгові організації, всього їх 39. Ще у 27 справах готуються рішення. 189 справ було закрито, у 99 справах російських спортсменів вже покарали, у 13 випадках було винесено виправдувальний вирок.

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У лютому 2021-го рух за відновлення довіри до велоспорту (МРСС) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг.

Під час його упорядкування враховуються інциденти із забороненими речовинами чи препаратами у різних видах спорту та країнах.

Лідером рейтингу серед видів спорту стала легка атлетика, у якої було зафіксована за 2020 рік 113 інцидентів з допінгом – це більше ніж удвічі у порівнянні із важкою атлетикою (50), яка розташувалася на другій позиції.

До трійки лідерів також увійшов американський футбол – 26 випадків.

Джерело: WADA